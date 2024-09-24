Поездка в США - последняя надежда Зеленского убедить Джо Байдена разрешить Украине удары западным оружием по РФ.

Поездка Владимира Зеленского в США - это последняя возможность убедить Джо Байдена усилить поддержку Украины перед тем, как американский президент покинет свой пост, пишет The Times.

"Миссия на этой неделе - не возможность для Зеленского попрощаться с уходящим президентом США. Это дипломатия на краю пропасти, последняя надежда Зеленского на то, что Джо Байден разрешит Киеву использовать западные ракеты для нанесения ударов вглубь России и принуждения ее к миру путем переговоров", - пишет издание.

Как отмечается в статье, хотя Байден очевидно верит, что Украина - дело, за которое стоит бороться, но если Дональд Трамп победит на выборах в ноябре, он может прекратить помощь США. При президентстве Харрис эта перспектива не столь очевидна, но она крайне осторожно относится ко всему, что может быть истолковано как резкая эскалация войны.

Видео дня

При этом, подчеркивает Times, у Байдена есть окно возможностей в период между сегодняшним днем и президентской инаугурацией в январе, которое, если им грамотно воспользоваться, может заставить лидера РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров.

При этом, отмечается в статье, план победы Зеленского, который он планирует представить Байдену в четверг, не предусматривает немедленного вступления Украины в НАТО, а предполагает гарантии безопасности для предотвращения нового вторжения.

"Это не столько победа, сколько план выживания - господин Зеленский стал реалистом. Сколько может уступить Путин, неизвестно, но ясно одно: Украина должна продолжать борьбу. В противном случае Запад тоже окажется в проигрыше", - пишет Times.

План победы Зеленского - новости

Как ранее писало The Times, Зеленский хочет призвать США к гарантиям безопасности, чтобы администрация Дональда Трампа в случае его победы на выборах не заставила Украину заключить невыгодное мирное соглашение.

По данным издания, план Зеленского состоит из четырех ключевых пунктов: просьба о предоставлении западных гарантий безопасности сродни пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО; продолжение операции в Курской области России как территориального козыря; просьба о предоставлении "специфического" современного вооружения; международная финансовая помощь для разрушенной экономики Украины.

Во время визита США Зеленский сделал оптимистичное заявление относительно возможного окончания войны с Россией, заявив в интервью ABC News, что конец войны "ближе, чем мы считаем".

Вас также могут заинтересовать новости: