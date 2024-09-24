Он отметил, что суть плана победы - это укрепление Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал оптимистичное заявление относительно возможного окончания войны с Россией, заявив в интервью ABC News, что конец войны "ближе, чем мы считаем".

"Я думаю, что мы ближе к миру, чем нам кажется. Мы ближе к окончанию войны", - подчеркнул он.

Зеленский также призвал союзников укрепить армию Украины.

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"План победы - это укрепление Украины. Поэтому мы просим наших друзей, наших союзников, чтобы они нас усилили. Это очень важно", - сказал украинский президент.

Зеленский также сказал в интервью, что Путин "боится" Курской операции.

"Это правда. Он очень сильно боится", - сказал он. "Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить... что он не может защитить всю свою территорию".

Украинский президент также добавил, что Украина может заставить Путина прекратить войну только с "сильной позиции".

План победы Зеленского

Как сообщал УНИАН, Зеленский находится с визитом в США. Глава государства встретится с президентом США Джозефом Байденом и представит ему План победы. Зеленский рассчитывает обсудить детали этого Плана, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины ради свободы.

Как писало издание The Times, Зеленский призовет США к гарантиям безопасности, чтобы администрация Дональда Трампа в случае его победы на выборах не заставила Украину заключить невыгодное мирное соглашение.

По данным издания, план Зеленского состоит из четырех ключевых пунктов: просьба о предоставлении западных гарантий безопасности сродни пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО; продолжение операции в Курской области России как территориального козыря; просьба о предоставлении "специфического" современного вооружения; международная финансовая помощь для разрушенной экономики Украины.

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