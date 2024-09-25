Зеленский провел встречи с премьер-министром Фумио Кишидой, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также с президентом Парагвая Сантьяго Пеньей.

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в США, в понедельник провел переговоры с главами некоторых государств, пытаясь укрепить поддержку Киева.

Как говорится на странице президента в соцсети Х, он провел встречи с премьер-министром Фумио Кишидой, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а также с президентом Парагвая Сантьяго Пеньей.

В частности, на встрече с Кишидой обсуждалось восстановление украинской энергетики после российских обстрелов и подготовка к зиме. Зеленский также поблагодарил за новый пакет энергетической помощи, который готовит Япония.

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Зеленский также провел уже третью двустороннюю встречу за этот год с премьером Индии Моди.

"Основное внимание во время разговора - усилению нашего взаимодействия на международных площадках, в частности ООН и G20, а также реализации Формулы мира и подготовке ко второму Саммиту мира. Предметно обсудили имеющиеся возможности", - отметил Зеленский.

Украинский президент также встретился со своим коллегой из Парагвая Сантьяго Пеньей. "Рассказал о вызовах безопасности и результатах первого Саммита мира. Украина хочет завершить эту войну и восстановить справедливый мир как можно быстрее, и поддержка со стороны стран Латинской Америки для нас важна", - отметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов в составе сенаторов Бена Кардина, Дэна Салливана, Кристофера Мерфи и конгрессмена Грегори Микса, во время которой проинформировал делегацию о текущей ситуации с безопасностью и перспективах на следующий год.

Зеленский находится с визитом в США

Глава государства встретится с президентом США Джозефом Байденом и представит ему План победы. Зеленский рассчитывает обсудить детали этого Плана, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины ради свободы.

В интервью ABC News он уже отметил, что конец войны "ближе, чем мы считаем".

В то же время Дональд Трамп пренебрежительно отреагировал на визит Зеленского. Кандидат в президенты США назвал Зеленского "лучшим продавцом в истории", заявив, что якобы после каждого визита в США президент Украины возвращается "с 60 миллиардами долларов".

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