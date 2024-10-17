По его мнению, это даже может привести к распаду ООН.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что план победы Украины повлияет на весь мир и международные организации.

"Этот план украинской победы повлияет в перспективе на многие политические карьеры, на взаимодействие на международной арене", - отметил он в эфире телеканала "Мы-Украина".

По мнению Тимочко, если этот документ прописан на основе уставов ООН, то он непосредственно повлияет в будущем или на сохранение этой организации, или на создание предложения альтернативного международного межгосударственного объединения.

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"Это очень серьезная вещь, и я бы хотел, чтобы с момента объявления его в украинском парламенте, тем более в присутствии всего руководящего состава, а мы видим, что там были и весь командный состав, и силовых структур, вооруженных сил, и политиков... то нужно с того же момента, как его озвучили, нужно его воплощать. Вот и все. Это важно", - подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

План победы Украины

Вчера президент Владимир Зеленский представил в парламенте План победы. Он состоит из 5 пунктов, три из которых имеют секретные приложения. Среди них - немедленное приглашение Украины в НАТО.

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, приложения пунктов плана мира содержат перечни целей в глубине России для уменьшения ее военного потенциала и средства, необходимые Украине для их поражения и уничтожения.

Аналитик BILD Юлиан Рьопке раскритиковал этот план, поскольку там нет ни одного пункта, который мог бы реально привести к перелому на поле боя.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Киеву нужно "осознать" причины, по которым РФ начала полномасштабное вторжение.

В то же время представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом план победы, представленный президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, власти США занимаются и "другими мерами" в контексте американской помощи.

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