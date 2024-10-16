По словам советника руководителя Офиса президента, в документе четко зафиксирована "логика финала войны", логика того, что надо сделать Украине и партнерам.

Приложения пунктов плана мира содержат перечни целей в глубине РФ для уменьшения ее военного потенциала и средства, необходимые Украине для их уничтожения.

Об этом в интервью YouTube-каналу РБК-Украина сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что сейчас Украине нужно прежде всего от партнеров больше оружия. "Это единственный выход. Опять же вопрос какого оружия. В приложениях к Плану победы как раз таки проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать и объекты накопления, и объекты производства, в том числе, где будет накапливаться живая сила в глубине РФ, какие именно цели будут поражены, в каком количестве и сколько для этого надо оружия", - сказал Подоляк.

По его словам, в Плане четко зафиксирована "логика финала войны", логика того, что надо сделать, исходя "не из какой-то абстрактной теории, пиар-потребности, а исключительно из фактического понимания, что можно сделать в этой войне, чтобы существенно повлияло на Россию и заставило Россию к более-менее адекватному поведению".

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"Это не какие-то феерические попытки сказать: дайте нам какого-то фантастического оружия. Нет. Это достаточно конкретные вещи - вот цели, вот маштабирование, вот столько должно быть инструментов. У вас на складе такое-то количество этих инструментов. А давайте, мы такой-то процент отправим сегодня, чтобы он поработал по территории РФ. Вот международное право должно так работать. Здесь есть абсолютно сквозная логика. Президент четко говорит, что давайте оружие, инвестиции, потому что это общая проблема. Это инвестиции в общую безопасность", - отметил Подоляк.

Мирный план Зеленского

Сегодня президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы. Он состоит из 5 пунктов, три из которых имеют секретные приложения. Первым пунктом определено немедленное приглашение Украины в НАТО.

17 октября Зеленский планирует представить План победы Украины на саммите Евросоюза.

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