Пресс-секретарь Путина заявил, что Украине нужно "осознать" причины, приведшие к нападению на нее РФ.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что в мирном плане, представленном сегодня президентом Украины Владимиром Зеленским, не содержится ничего нового.

Как пишет Reuters, в частности, Песков заявил, что ему пока трудно комментировать то, что он пока "не слышал и не видел".

"Наверное, когда уже будут публикованы заявления целиком, уже можно будет что-то говорить. Но в целом уже столько недель ведется речь о неком эфемерном мирном плане, однако, скорее всего, это тот же самый план американцев - воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирным планом", - заявил Песков.

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Он считает, что якобы ничего нового в плане украинского президента нет, а Киеву нужно "осознать" причины, по которой РФ начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

"Там может быть иной план, который может быть мирным. Это осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую он проводит. И, скажем так, понимание необходимости протрезветь и осознать те причины, которые привели к конфликту вокруг Украины", - сказал представитель Путина.

Зеленский представил План победы

План состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений. Среди них - немедленное приглашение в НАТО и продолжение операций ВСУ в РФ. Также предлагается разместить в Украине "комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания", который должен быть достаточным для защиты от любой военной угрозы со стороны России. Кроме того, план содержит предложение для международных партнеров по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования.

В то же время аналитик BILD Юлиан Рёпке раскритиковал этот план. По его словам, в плане нет ни одного пункта, который мог бы реально привести к перелому на поле боя

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