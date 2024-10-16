Он подчеркнул, что любые "мирные формулы", которые ранее предлагали европейские и американские политики, не сработают.

План победы, который сегодня представил президент Украины Владимир Зеленский, не предполагает освобождение всех оккупированных территорий военным путём. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Президент неоднократно об этом говорил - это не вопрос освобождения всех территорий военным путём. Это план принуждения России - это создание условий, когда для России остаётся слишком высокая цена, чтобы продолжать оставаться на клочке украинской территории", - сказал он.

При этом Подоляк подчеркнул, что любые "мирные формулы", которые ранее предлагали европейские и американские политики, не сработают.

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"Не существует никакой формулы Расмуссена или Киссинджера. Нет этих формул. И президент в своём выступлении достаточно чётко это сказал. Как только Россия осталась на клочке украинской территории — всё, у нас война не закончена. Она продолжается — в разных форматах, а потом снова горячая фаза", — убеждён Михаил Подоляк.

План победы Зеленского - что известно

Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Среди них, в частности, немедленное приглашение в НАТО, продолжение операций ВСУ в России. Также предлагается разместить в Украине "комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания", который должен быть достаточным для защиты от любой военной угрозы со стороны России.

По мнению президента, если начать двигаться конкретно с этим планом победы прямо сейчас, то, может, удастся завершить войну не позднее, чем в следующем году.

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