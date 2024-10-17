В телефонной беседе 16 октября Байден и Зеленский касались этого вопроса.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом план победы, представленный президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, власти США занимаются и "другими мерами" в контексте американской помощи.

Американский чиновник во время брифинга не стал уточнять журналистам свое прошлое заявление о "продуктивных шагах", которые Белый дом видит в данном плане. Как известно, Зеленский ознакомил президента США Джо Байдена с этим документом во время визита в Штаты в сентябре.

"Я не собираюсь вдаваться в различные детали, кроме того, что скажу, что мы продолжаем сотрудничать с правительством Украины по этому плану", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Видео дня

По его словам, главы государств в телефонной беседе 16 октября "очевидно" касались вопроса плана победы Украины в войне с РФ.

"Я уверен, что это была одна из тем разговора. И мы продолжаем сотрудничать с ними относительно других мероприятий, которые, по нашему мнению, не входят в план, и которые, по нашему мнению, помогут Украине победить на поле боя и обеспечить справедливый и прочный мир", - добавил спикер.

План победы Украины

Вчера Зеленский представил в Верховной Раде План победы. Он состоит из 5 пунктов, три из которых имеют секретные приложения. Среди них - немедленное приглашение Украины в НАТО.

17 октября, Зеленский планирует представить План победы Украины на саммите Евросоюза.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, приложения пунктов плана мира содержат перечни целей в глубине России для уменьшения ее военного потенциала и средства, необходимые Украине для их поражения и уничтожения.

Аналитик BILD Юлиан Рьопке раскритиковал этот план. По его словам, в плане нет ни одного пункта, который мог бы реально привести к перелому на поле боя.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Киеву нужно "осознать" причины, по которым РФ начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: