Під Вінницею збили російський вертоліт/фото ua.depositphotos.com
Біля села Бохоники під Вінницею українські військові збили гелікоптер військових Російської Федерації. Пілотів наразі шукають.
Про це повідомила Агрономічна сільська рада в коментарі "Суспільному"
Спочатку з'явилося повідомлення про появу російського десанту поблизу села.
Пізніше у місцевій владі розповіли, що російський гелікоптер збили Збройні сили Україн. При цьому з нього висадилися двоє осіб. Наразі проходить операція по їх пошуку.