Пілоти втекли, їх наразі шукають.

Біля села Бохоники під Вінницею українські військові збили гелікоптер військових Російської Федерації. Пілотів наразі шукають.

Про це повідомила Агрономічна сільська рада в коментарі "Суспільному"

Спочатку з'явилося повідомлення про появу російського десанту поблизу села.

Пізніше у місцевій владі розповіли, що російський гелікоптер збили Збройні сили Україн. При цьому з нього висадилися двоє осіб. Наразі проходить операція по їх пошуку.