Он заявил, что "трудно представить, что кто-то задумается о применении ордера Международного уголовного суда против Путина".

Россия "так медленно действует" в Украине, "потому что российяне не ведут войну". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью боснийскому телеканалу ATV.

"Вести войну - это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни", - заявил он.

Песков также добавил, что "спецоперация" является "очень сложной", но за год достигнуты определенные цели.

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По его словам, "России удалось изрядно потрепать украинскую военную машину", так как целью "СВО" является "демилитаризация".

"Воссоединение России с Донбассом, Запорожской и Херсонской областями является очень важным итогом первого года "специальной военной операции", - сообщил Песков.

Еще он заявил, что "трудно представить, что кто-то задумается о применении ордера Международного уголовного суда против Путина".

Война в Украине - последние новости

На Донбассе 3 отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины провела наступательные действия, в результате которых были освобождены от российских оккупантов несколько километров нашей земли.

Потери россиян в Украине по состоянию на 10 мая, "перескочили" новую психологическую отметку - теперь они составляют более 196 тысяч оккупантов.

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер после возвращения из Украины заявил, что Украина активно готовится к наступлению, но условий для его начала еще нет.