За сутки на нашей земле ликвидировано почти 20 вражеских боевых бронированных машин, отметили в Генштабе.

Потери россиян в Украине на сегодня, 10 мая, "перескочили" новую психологическую отметку - теперь они составляют более 196 тысяч оккупантов.

За сутки было уничтожено 690 противников, и теперь общие вражеские потери составляют примерно 196310 человек, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Как сообщает Генштаб ВСУ, враг также потерял: танков - 3736 (2 за сутки), боевых бронированных машин - 7275 (18 за сутки), артиллерийских систем - 3039 (8 за сутки), реактивных систем залпового огня - 555 (1 за сутки), средств противовоздушной обороны - 308 (1 за сутки), беспилотников оперативно-тактического уровня - 2624 (6 за сутки), крылатых ракет - 970 (15 за сутки), автомобильной техники и автоцистерн - 5974 (5 за сутки) и специальной техники - 389 (1 за сутки).

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Не претерпели изменений за сутки вражеские потери самолетов - 308, вертолетов - 294 и кораблей и катеров-18.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинская авиация восемь раз ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а также нанесла два удара по зенитно-ракетным комплексам врага.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили российские пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы оккупантов, два артиллерийских подразделения на огневой позиции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

По данным Генштаба, сейчас россияне продолжают основные силы бросать на наступательные и штурмовые действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Так, за сутки украинским военным удалось отразить 46 вражеских атак.

Сейчас "горячее всего" в районах Бахмута и Марьинки - ожесточенные бои за эти города продолжаются уже не один месяц. Украинские защитники и защитницы мужественно удерживают позиции и наносят российским террористам значительные потери.

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