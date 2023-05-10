Генеральный инспектор Бундесвера заверил, что поддержка Украины является "высшим приоритетом".

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер после возвращения из Украины заявил, что Украина активно готовится к наступлению, но условий для его начала еще нет.

При этом генерал отметил, что не чувствует в украинцах усталость от войны, а только неудержимую волю закончить ее победой, пишет издание Handelsblatt.

"Мне объяснили, как ведется фронтовой бой. Земля еще грязная и сырая. В некоторых полях еще есть большие озера. Условия для всестороннего наступления в последние недели еще не созданы", - сказал Брейер.

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"Но мне стало ясно из всех разговоров, что планы украинского наступления находятся в стадии реализации", - добавил он.

На прошлой неделе высокопоставленный немецкий солдат был в Украине, где встретился с командующим армией Валерием Залужным и министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Брейер узнал о практическом опыте немецкой военной помощи, включая современные зенитные системы, самоходные гаубицы, а также основной боевой танк Leopard 2.

"Мне было ясно, что он в действии", - сказал Брейер.

Генеральный инспектор был сначала в Польше, а потом два дня в Украине. Затем он заверил, что поддержка Украины является "высшим приоритетом".

"Я не испытывал никакой усталости от войны, но почти неудержимую волю не только закончить эту войну, но и победить в ней", - добавил Брейер.

Война в Украине - последние новости

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что контрнаступление, к которому сейчас готовятся Вооруженные силы Украины, может быть не последним.