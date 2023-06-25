Ранее было решено вытурить главаря ЧВК Евгения Пригожина из России.

Руководство силового блока РФ во главе с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым единогласно поддержало инициативу уничтожения ЧВК "Вагнера", речь идет обо всех бывших и действующих наемниках. Об этом пишет Телеграмм-канал "Генерал СВР", который якобы ведет экс-генерал Службы внешней разведки РФ.

"Все должны оказаться или в могиле, или в тюрьме. Решено сначала справиться с активным сопротивлением и попытками захватить власть, а затем в течении двух месяцев решить вопрос с остальными. Все помилованные зэки вернутся в тюрьмы, большинство навсегда", - говорится в сообщении Телеграмм-канала.

По информации авторов канала, есть планы демонстративно жестко расправиться с остатками, даже лояльных властям или нейтральных "вагнеровцев".

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"Есть решение выдавить Пригожина из страны и расправиться с бойцами ЧВК "Вагнера" с течением времени в индивидуальном порядке. Что касается Пригожина, то вопрос с его ликвидацией решен, вне зависимости, где это произойдет - в России или вне ее пределов", - подытоживается в посте "Генерал СВР".

Чем закончился мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнера"

23 июня 2023 года главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал военный мятеж в России, он выступил с обвинениями в адрес главы Минобороны РФ Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

На следующий день Пригожин и "вагнеровцы" вошли в Ростов и взяли под контроль все военные объекты. Уже под вечер стало известно, что главарь ЧВК "Вагнера" провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, после которых было принято решение об уходе наемников обратно в полевые лагеря.

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