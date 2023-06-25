Нардеп убежден, что эта история еще не закончилась и развязка наступит очень скоро.

Вся Россия сегодня увидела, как президента России Владимира Путина "нагнул" ЧВК "Вагнер", в состав которой входят заключенные, а после такого унижения долго не живут. Об этом народный депутат Украины Егор Чернев написал в Facebook.

"Как бы ни закончилась эпопея с мятежом "Вагнера", но вся Россия сегодня увидела, как Путина "нагнули" зеки", - отмечает он.

По его словам, все россияне увидели как их испуганный лидер государства в панике обзванивал всех, кого мог, и искал помощи.

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"Унижение и десакрализация Путина - вот главный результат того, что уже произошло. В России после такого лидеры долго не живут", - считает Чернев.

При этом нардеп убежден, что эта история еще не закончилась и развязка наступит очень скоро.

Бунт Пригожина - детали

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступал против министра обороны России Сергея Шойгу и военного руководства, что тот обманывал Путин относительно ситуации перед вторжением в Украину, а также в том, что они не давали снаряды его бойцам.

В ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву. При этом они зашли и захватили военные объекты в Ростове и Воронеже

Вечером 24 июня состоялись переговоры Пригожина с представителями Кремля и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, где ему якобы пообещали, что "решат вопрос" министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Пригожин переезжает в Беларусь, уголовные дела против него закроют, а Кремль помилует "вагнеровцев", которые участвовали в восстании против российского режима и они должны вернуться в полевые лагеря.