Аналитики рассказали, почему главарь наемников не достиг успеха и чем теперь это чревато.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал ставку на то, что единственный способ сохранить свою компанию, как независимую силу - это выступить против минобороны РФ, но он переоценил свои перспективы.

Об этом говорится в новом обзоре Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что Пригожин рассматривал срок - 1 июля, установленный минобороны для формализации контроля над нерегулярными формированиями, включая "Вагнер", как экзистенциальную угрозу его политическому (и, возможно, личному) выживанию.

Поэтому он, вероятно, решил рискнуть использовать свои силы в попытке сменить руководство минобороны, а не полностью потерять ЧВК "Вагнер".

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Эксперты ISW отметили, что единственная реальная надежда Пригожина на прочный успех заключалась в обеспечении дезертирства минобороны, но он этого не сделал.

Аналитики Института допустили, что Пригожин скорее всего планировал этот мятеж, о чем говорят координация и скорость "вагнеровских" движений, но у ISW пока нет подтверждений этой гипотезе.

"Восстание Пригожина еще больше подорвало его существующую базу поддержки в ультранационалистическом сообществе, российском правительстве и внутри самой ЧВК "Вагнер"", - констатировали эксперты.

В Институте допустили, что Пригожин также разозлил многих сотрудников "Вагнера" и симпатизирующих этой ЧВК ультранационалистов тем, что не довел до конца попытку марша на Москву.

Соглашение, достигнутое Пригожиным с Лукашенко и Кремлем, расстроит сотрудников "Вагнера", поскольку оно положило конец усилий главаря наемников оградить их от подчинения минобороны.