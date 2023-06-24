Репке отмечает, что ещё несколько дней назад у "Вагнера" не было того многочисленного оружия, которое можно увидеть у них на фото и видео сегодня.

Главарю "вагнеровцев" Евгению Пригожину будет сложно атаковать Москву, так как до сих пор подразделениям ЧВК не хватало превосходства в воздухе, отмечает эксперт BILD Юлиана Рёпке.

Обозреватель отмечает, что Пригожин смог за очень короткое время взять под контроль не только небольшие населённые пункты, но и крупные города. Кроме того, по словам самого же "повара Путина", ему удалось захватить танки, зенитные орудия и даже истребители.

Согласно утверждениям самого Пригожина, Минобороны активно использует вертолёты для атак по группам наёмников. "Путин с самого первого момента (мятежа) использовал авиаудары по собственным городам для противодействия попытке государственного переворота", - объяснил Репке.

Видео дня

Однако ситуация может быстро измениться. Как указывает BILD, в рядах наемников состоят явно не только бойцы ЧВК. Репке предполагает, что. возможно, к ним уже присоединились несколько подразделений российских силовых структур.

Репке отмечает, что ещё несколько дней назад у "Вагнера" не было того многочисленного оружия, которое можно увидеть у них на фото и видео сегодня. Потому, либо "вагнеровцы" захватили несколько военных баз за несколько часов до мятежа, либо, что по мнению Рёпке более вероятно, на самом деле "армия" Пригожина состоит из куда большего числа бойцов, чем были готовы признать в Кремле.

"В этом случае наступательная кампания - в том числе в сторону Москвы - была бы, конечно, более перспективной, и Путину пришлось бы серьёзно опасаться за свою власть", - заключил эксперт.

Переворот в России - главное

В ночь на 24 июня ЧВК "Вагнер" двинулась в сторону России, чтобы "остановить" военное руководство, которое Пригожин обвиняет в военном поражении в Украине.

Путин назвал шаг своего "повара" "предательством" и "ножем в спину". Позже стало известно, что российский президент сбежал из Москвы в сторону Петербурга, но "потерялся" в Тверской области.

Сообщалось о первых боях между российскими оккупантами в Ростовской и Воронежской области. В ходе боестолкновений регулярная армия РФ понесла первые большие потери.

Как отмечает CNN, гражданская война в РФ может стать "подарком" для Украины, чья армия как раз пошла в контрнаступление и намерена выйти к границам 1991 года.

Для самого же Путина следующие 24 часа, по мнению американских обозревателей, будут критическими. Аналитики уже признали, что мятеж Пригожина вряд ли создан руками Кремля.

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