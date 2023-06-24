Он отметил, что украинские войска продвигаются на Бахмутском направлении.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский, комментируя успехи ВСУ на фронте, отмечает, что Украина вернет все свои территории, а у российских оккупантов нет шансов. Об этом говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Сырский отметил, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать россиян на фронте.

"Наши воины продвигаются на Бахмутском направлении", - добавил он.

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Кроме того, отметил командующий, отличную работу на Луганском направлении демонстрирует 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ в сотрудничестве с аэроразведкой 63-й отдельной механизированной бригады. "Враг теряет технику", - написал Сырский.

Он подчеркнул: "Украина вернет все свои территории. У врагов нет шансов".

Успехи ВСУ - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 24 июня, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявил, что ВСУ возле Красногоровки завладели несколькими позициями, которые российские захватчики удерживали с 2014 года.

Он также отметил, что на Таврическом направлении "есть продвижение вперед".

Издание CNN отметило, что нынешний переворот в России - это подарок для Украины, поскольку сейчас она наращивает контрнаступление с целью освобождения своих территорий от российских оккупантов.

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