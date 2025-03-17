По мнению Мусиенко, российские политики и чиновники просто создают информационный шум.

Кремлевский диктатор Владимир Путин испытывает терпение президента США Дональда Трампа, чтобы спровоцировать его усилить давление на Украину. По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, именно поэтому РФ не дает четкого ответа относительно перемирия.

"Украинская позиция - четкая, конструктивная, понятная. Было предложение со стороны США о том, что надо прекратить огонь и продемонстрировать волю к миру - Украина это сделала. Зато посмотрите на то, сколько идет заявлений, риторики из России..." - сказал Мусиенко в эфире телемарафона.

В частности, он обратил внимание на то, что в последнее время разные политики, чиновники РФ дают интервью, помощник Путина Юрий Ушаков "постоянно меняет взгляд" и тому подобное. По мнению Мусиенко, россияне просто "создают информационный шум", отвлекают внимание от главного - четкого ответа и действий, касающихся перемирия. То есть ответ на этот вопрос должен быть "да" или "нет".

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По словам Мусиенко, на фронте признак того, что РФ согласна на перемирие, может быть только один - "приказ Кремля о том, что с 00:00 такого-то дня нужно остановить огонь по всей линии".

"Остановить, начиная от террористических атак дронами, ракетами, и заканчивая непосредственно линией боевого соприкосновения. Это единственный приказ, который должен быть отдан. Путин об этом прекрасно знает. Они просто оттягивают момент", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, россияне это делают, возможно, чтобы выторговать для себя какие-то дополнительные уступки Украины.

"Их расчет заключается в испытании терпения президента США. Как далеко они могут зайти, что еще они могут сказать. Пока Трамп говорит, что, возможно, с РФ можно будет договориться, а может, и нет... У них (США, - УНИАН) уже есть сомнения. И Путин испытывает. Путин думает: "Сейчас скажу, еще такие условия...". Как далеко это может зайти", - предполагает специалист.

Мусиенко предполагает, что Путин считает: если сейчас США не вводят против РФ более драконовских ограничений, можно и дальше испытывать терпение Трампа. То есть расчет Путина таков: если не будет санкций, давления на Кремль, то в какой-то момент США должны снова начать давить на Украину, чтобы она согласилась на еще какие-то дополнительные условия, говорит эксперт

В то же время, подчеркнул он, есть определенные красные линии, например, те, которые касаются проведения каких-то мероприятий по разоружению армии.

"Никто не собирается идти в этом на уступки. Это же понятно: как только мы начнем разоружение и вернемся к мирной жизни, для России это шанс. Они же не возвращаются и не разоружаются", - добавил Мусиенко.

Перемирие в Украине: что известно

Как писал УНИАН, достижение перемирия в Украине является очень сложным процессом, ведь возникает вопрос, как его контролировать и соблюдать.

Как уточнил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, речь идет о временном перемирии, которое ни в коем случае не станет замороженным конфликтом. Это зафиксировано в совместном заявлении Украины с американской делегацией.

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