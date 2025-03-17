По словам главы МИД, для Украины перемирие с РФ является настоящим вызовом.

Достижение перемирия в Украине является очень сложным процессом, поскольку возникает вопрос, как его контролировать и соблюдать. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью "РБК-Украина".

"Но здесь еще раз уточню, что мы говорим о временном перемирии. Это ни в коем случае не замороженный конфликт, а временное перемирие на 30 дней, как это зафиксировано в нашем совместном заявлении с американской делегацией", - отметил он.

По его словам, опыт Украины "минского процесса" показывает, что это действительно вызов и свидетельствует о том, что стоит ожидать от РФ провокаций.

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"Показывает, что россияне не придерживаются своих договоренностей и их практика - сразу нарушать эти перемирия. Поэтому нам действительно нужно иметь действенный механизм объективного контроля. Наверняка он должен быть также с международной компонентой. Здесь вопрос, кто может осуществлять такой мониторинг, потому что безусловно есть национальная составляющая, это без нас не может быть, потому что это происходит на нашей территории. Поэтому Украина здесь определяющая относительно контроля и мониторинга за соблюдением перемирия", - подчеркнул Сибига.

Министр добавил, что Украина уже начала формировать национальную команду, которая будет вырабатывать модальности и алгоритмы обеспечения этого процесса.

"Здесь наверняка следует иметь в виду и технические наши способности, которые мы нарастили в течение последних лет, я имею в виду возможности привлечения беспилотных технологий для этого мониторинга. Но безусловно международная составляющая должна быть, для объективности фиксации возможных нарушений, провокаций с российской стороны", - считает дипломат.

По его словам, в основном такие механизмы работают под зонтиками ООН и ОБСЕ или различных международных организаций.

"В то же время учитывая наш негативный опыт 2014-2022 годов, надо тщательно обсуждать возможность и целесообразность реализации такого международного компонента как элемента возможного мониторинга временного перемирия. Поэтому это также предмет для обсуждения с нашими европейскими коллегами, с американской стороной, и мы сейчас также эти консультации проводим, лично я также провожу как министр, потому что здесь мы нуждаемся и в экспертизе, и в коллективной дипломатической мудрости", - подытожил Сибига.

Возможное перемирие в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Кремль в отказе от перемирия. По его словам, Россия украла еще почти неделю войны, которая нужна только РФ.

В то же время украинские военные рассказали, что думают о возможном перемирии с РФ. По их словам, российский диктатор Владимир Путин врет, ведь с 2014 года он всегда нарушал прекращение огня.

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