Песков отказался рассказывать, какие темы обсудят два президента.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что действительно на вторник, 18 марта, запланирован разговор главы Кремля и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщают российские СМИ.

"Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор", - цитируют медиа пресс-секретаря.

В то же время он отказался рассказывать, какие темы обсудят два лидера.

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"Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем событий. Разговор действительно готовится, но в нашем понимании, конечно, разговор двух президентов не подлежит априори какому-то обсуждению", - подчеркнул Песков.

Предстоящий разговор Трампа и Путина: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп анонсировал свой разговор с Путиным на вторник. "Я поговорю с Путиным во вторник. За выходные было выполнено много работы. Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Возможно, сможем, возможно, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы", - сказал он журналистам на борту президентского самолета.

Впоследствии стало известно, что американский президент во время разговора с российским диктатором планирует обсудить вопрос территорий и "разделение определенных активов" между РФ и Украиной. "Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях", - сказал Трамп, отвечая на вопрос об уступках с обеих сторон и имея в виду Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов.

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