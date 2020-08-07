Хомчак: с начала перемирия на Донбассе фиксируются только одиночные выстрелы

Главнокомандующий ВСУ заявил, что эти выстрелы не прицельные и не долетают до позиций Объединенных сил, а раньше они не фиксировались вообще.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявляет, что с начала объявленного в конце июля перемирия на Донбассе фиксируются только одиночные выстрелы, серьезных обстрелов нет.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он сказал во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Хомчак призвал общество отличать одиночные выстрелы, которые сейчас бывают в ООС со стороны боевиков, от обстрелов. И именно обстрелов на линии фронта с начала перемирия, подчеркнул он, пока не происходит.

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«У нас на территории, где нет войны в Украине, каждый день бывает столько обстрелов и взрывов... А тут все-таки линия столкновения. И вообще, такие одиночные выстрелы были раньше и при более серьезных обстрелах», - заявил Хомчак.

Так, по его словам, 6 августа на линии разграничения не зафиксировано ни одного выстрела, а 7 августа - два выстрела в разных местах.

«Раньше мы их не фиксировали вообще. Они не прицельные, они не долетают до наших позиций. Но мы четко определились, что не обманываем никого. В первую очередь общество, чтобы все понимали, что происходит. Вообще их можно было бы не учитывать», - отметил Хомчак.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) 22 июля.

В первые сутки перемирия на Донбассе было зафиксировано три обстрела со стороны контролируемых Россией боевиков, российские наемники совершают провокационные выстрелы почти каждый день.

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