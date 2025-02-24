Также он заявил о готовности Кремля вести переговоры с Украиной и Европой.

Россия прекратит войну против Украины, но только когда на переговорах будут достигнуты устраивающие стороны договоренности.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Серей Лавров. Он сказал, что РФ готова вести переговоры и с представителями Украины, и с представителями Европы, но боевые действия будут прекращены только при результате, устраивающем Россию.

При этом он детализировал, что вариант с "замирением сразу", остановкой боевых действий по линии соприкосновения и продумыванием дальнейших шагов Россию не устроит.

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Лавров добавил, что на невступление Украины в НАТО должна быть "железобетонная" договоренность.

Комментируя недавнюю встречу с представителями США в Саудовской Аравии российский министр заявл, что она дала надежду на нормальный диалог с Вашингтоном.

Переговоры об окончании войны

Стратегия президента США Дональда Трампа относительно Украины, России и российско-украинской войны неочевидна. Он хочет достичь мирного соглашения, но вряд ли ему интересно, будет ли оно успешным. Такое мнение высказал директор Института международных исследований Стэнфордского университета, посол США в России в 2012-14 годах и бывший спецпомощник президента Обамы по вопросам национальной безопасности Майкл Макфол.

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