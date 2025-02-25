Кроме того, вчера атакована нефтебаза в Тульской области РФ.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение Рязанского нефтеперерабатывающего завода ночью 24 февраля.

Согласно официальному сообщению Генштаба, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, Главного управления разведки, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 24 февраля 2025 года нанесли поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области, который задействован в обеспечении оккупационной армии РФ.

"Известно о по меньшей мере 5 взрывах в районе цели. Предварительно, возник пожар в районе установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АТ-6. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

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Кроме того, как информируют в Генштабе, вчера подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины поразили нефтебазу - зафиксирован пожар в районе ФГКУ комбинат "8 марта" в Тульской области РФ.

Удары по Рязанскому НПЗ

Рязанский нефтеперерабатывающий завод входит в четверку крупнейших НПЗ Российской Федерации. Предприятие, в частности, производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1. Как минимум третий раз за год украинские дроны прилетают на этот объект. Впервые наши беспилотники ударили по Рязанскому НПЗ 24 января.

26 января Силы беспилотных систем ВСУ и ГУР повторно ударили по объектам "Рязанской нефтеперерабатывающей компании". Как сообщили в Генштабе ВСУ, в результате удара были зафиксированы взрывы и пожар в районе указанной цели.

27 января стало известно, что Рязанский НПЗ приостановил работу после атаки украинских беспилотников. На заводе горело нефтехранилище. Железнодорожные отгрузки не осуществляются, остановили переработку нефти.

Сегодня ночью российские телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей сообщили, что в районе Рязанского НПЗ под утро прогремели несколько взрывов, после чего там начался пожар.

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