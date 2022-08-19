Сотрудники ФСБ были настолько уверены, что захватят власть в Киеве, что последние дни перед войной потратили на обустройство жилья в столице.

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину сотрудники Федеральной службы безопасности России активно искали для себя жилье в Киеве.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как пишет издание, сотрудники ФСБ были настолько уверены, что захватят власть в Киеве, что последние дни перед войной потратили на обустройство жилья в столице.

По информации издания, сотрудники ФСБ запрашивали у своих коллег подробности о квартирах в Киеве. Оккупантов интересовали конспиративные квартиры, базы для операций и просто жилые помещения.

По информации The Washington Post, за несколько дней до 24 февраля, информаторы ФСБ получили приказ покинуть Киев, но оставить ключи от своих домов для прибывающих оперативников из России.

Представители западных и украинских спецслужб заявили, что накануне большой войны управление ФСБ, специализирующееся на Украине, значительно расширилось — численность отдела увеличилась до 160 офицеров, когда в 2019 году там работало всего 30.

Команды ФСБ были закреплены за регионами Украины и сетями спящих агентов внутри страны.

Угроза ударов по Киеву:

Украинцев предупредили о высокой угрозе ракетных ударов со стороны РФ 23-24 августа. В эти дни Украина будет праздновать День флага и День Независимости.

Также в СНБО заявляли, что Россия готовит провокации ко Дню Независимости и против Зеленского.

17 августа 2022 года советник главы Офиса президента Алексей Арестович высказался об угрозе ракетных ударов РФ по Киеву.

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