Ранее украинцев предупреждали, что враг может активизировать обстрелы ближе ко Дню независимости.

Война России против Украины уже достигла такого состояния, что никакие действия РФ ни к чему не ведут. Это также касается возможных ракетных ударов по украинской столице.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Юлии Латыниной.

"Стрельба ракетами по Киеву, даже если такая случится, ничего не придаст российским целям и задачам операции, попыткам их достичь. Ничего не даст к удержанию ситуации, к ситуации возможной обороны того, что уже завоевано. Оно просто бессмысленно со всех сторон. Чисто эмоциональный жест - чтобы убить побольше гражданских и испортить нам праздник? Во-первых, мы ответим и испортим праздник гораздо больше Российской Федерации. И кто в это не верит до Крыма - теперь может убедиться, что и цели, и возможности есть для этого", - говорит Арестович.

"Им будет там гораздо хуже, чем нам здесь, в случае удара", - добавил он.

По его словам, вопрос с предотвращением подобных ударов будут решать президент и главком ВСУ Валерий Залужный. "Это уровень вопросов, который только они решают... Я точно знаю, что даже если вдруг не будет "до", то "после" будет точно. И хуже будет тем, кто начал, а не тем, кто отвечает", - добавил он.

Ранее украинцев предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов со стороны РФ 23-24 августа. В эти Украина будет праздновать День флага и День независимости.

Также в СНБО заявляли, что Россия готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского.