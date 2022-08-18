Задержанные прикрывались участием в одном из добровольческих формирований территориальной громады города Киева, но не собирались защищать Украину от агрессии России.

В Киеве группа лиц нелегально хранила более 60 автоматов АК-74 и патроны к ним.

Как сообщает Офис генерального прокурора в Telegram, разоблачили группу лиц, которые, прикрываясь участием в одном из добровольческих формирований территориальной громады столицы, нелегально хранили оружие и боеприпасы.

"По данным следствия, представители одного из обществ, не имея намерения принимать участие в боевых действиях против РФ, хранили на территории собственных складских и производственных помещений оружие и боеприпасы для своей частной охраны. Во время обысков правоохранители изъяли более 60 незарегистрированных автоматов АК-74 и 9500 патронов к ним", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершения уголовного преступления.

Война в Украине:

5 августа 2022 года ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов.

9 августа ВСУ уничтожили склад боеприпасов в оккупированном Геническе – наиболее отдаленный на Херсонщине.

12 августа на аэродроме в Новофедоровке взорвали до 4 складов боеприпасов.

12 августа на Херсонщине украинские военные ликвидировали очередной склад боеприпасов РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: