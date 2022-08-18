В Киеве группа лиц нелегально хранила более 60 автоматов АК-74 и патроны к ним.
Как сообщает Офис генерального прокурора в Telegram, разоблачили группу лиц, которые, прикрываясь участием в одном из добровольческих формирований территориальной громады столицы, нелегально хранили оружие и боеприпасы.
"По данным следствия, представители одного из обществ, не имея намерения принимать участие в боевых действиях против РФ, хранили на территории собственных складских и производственных помещений оружие и боеприпасы для своей частной охраны. Во время обысков правоохранители изъяли более 60 незарегистрированных автоматов АК-74 и 9500 патронов к ним", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершения уголовного преступления.
Война в Украине:
5 августа 2022 года ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов.
9 августа ВСУ уничтожили склад боеприпасов в оккупированном Геническе – наиболее отдаленный на Херсонщине.
12 августа на аэродроме в Новофедоровке взорвали до 4 складов боеприпасов.
12 августа на Херсонщине украинские военные ликвидировали очередной склад боеприпасов РФ.
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