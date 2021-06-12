Оборонным бюджетом США на 2021 год предусмотрено предоставление Украине помощи в размере 250 млн долларов.

В Минобороны США объяснили, какое вооружение планируют поставить Украине в рамках второй части военной помощи.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пакет включает контрартиллерийские радары, средства для борьбы с БПЛА, средства защищенной связи, радиоэлектронной борьбы и военной медицинской эвакуации, а также консультации и обучение для повышения безопасности и мощностей баз Воздушных сил Украины.

В ночь на 12 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предоставлении Вашингтоном очередного пакета военной помощи.

Читайте такжеРоссия уже отработала нанесение удара по Украине – генералЭто второй пакет безопасной помощи США, первый предоставили в марте 2021 года на сумму 125 миллионов долларов, который включал вооруженные патрульные катера Mark VI, контрартиллерийские радары, тактическое оборудование, поддержку спутниковых снимков, оборудование для оказания медицинской помощи военным и процедур боевой эвакуации.

Оборонным бюджетом США на 2021 год предусмотрено предоставление Украине помощи в размере 250 млн долларов.

США в ответ призвали Украину продолжить проведение реформ, в частности переход Вооруженных сил на стандарты НАТО, контролировать прямые иностранные инвестиции на основе интересов национальной безопасности, повысить эффективность и прозрачность оборонных закупок и тому подобное.

С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 2,5 миллиарда долларов, обещают и в дальнейшем укреплять стратегическое партнерство в сфере обороны.

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Автор: Яна Ставская