Оборонным бюджетом США на 2021 год предусмотрено предоставление Украине помощи в размере 250 млн долларов.

Министерство обороны США утвердило вторую часть военной помощи Украине в размере 150 миллионов долларов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Важные новости от наших партнеров. Минобороны США утвердило вторую часть помощи безопасности в 2021 году на $150 млн. Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии и сохранение жизней наших воинов", - написал Зеленский.

Читайте такжеВ США откроется еще одно генеральное консульство УкраиныЭти деньги должны потратить на обучение, оборудование и консультации, чтобы помочь Вооруженным силам Украины сохранить территориальную целостность страны, защитить границы и улучшить взаимодействие с НАТО.

На сайте Минобороны США отмечается, что Украина в этом году достигла достаточного прогресса в оборонных реформах, как того требует Закон о разрешении национальной обороны.

Важные новости от наших партнеров. @DeptofDefense утвердил вторую часть помощи безопасности в 2021 году на $150 млн. Признательный @WhiteHouse за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии и сохранение жизней наших воинов. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 11, 2021

Военная помощь Украине от США

Департамент обороны Соединенных Штатов Америки выделяет Украине помощь на сферу безопасности в размере 125 млн долларов в рамках инициативы поддержки Украины в сфере безопасности.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что средства будут выделены на подготовку украинских военных, предоставление оборудования и консультативную поддержку в целях содействия Вооруженным силам Украины охранять "территориальную целостность страны, ее границы и улучшить совместимость с НАТО".

В общем оборонным бюджетом США на 2021 год предусмотрено предоставление Украине помощи в размере 250 млн долларов.

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Автор: Людмила Жерновская