Также они вывозят украинок рожать на территорию РФ и угрожают, что не будут оказывать помощь без российского гражданства.

Российские оккупанты отказываются предоставлять выплаты беременным и роженицам с украинским паспортом, если они продолжают отказываться от "нового гражданства".

Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 19 июля со ссылкой на информацию от украинского подполья. Отмечается, что на временно оккупированных территориях остается все меньше услуг для людей, которые не хотят получать российские документы.

"При том, что все новорожденные на ВОТ (временно оккупированные территории - УНИАН), согласно оккупационному законодательству, считаются гражданами России, получить выплаты родители на них не могут. Таким образом, оккупационная администрация прибегает к еще одному давлению для принудительной паспортизации региона", — отмечает ЦНС.

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Кроме того, рожать беременных украинок вывозят на территорию российских регионов, после чего также отказывают в дальнейшей помощи, если они не оформят гражданство РФ.

"Враг пренебрегает всеми нормами морали, не понимая, что это не изменит истинного положения вещей, а именно того, что россияне здесь оккупанты и их время проходит", — подытожили партизаны.

Ситуация на оккупированной территории

На оккупированной Луганской области россияне отправляют людей "на подвал" за звонок родным, которые находятся на свободной территории Украины. Также российские оккупанты накануне так называемых выборов в регионе проводят принудительную паспортизацию заключенных. В то же время усиливаются репрессии для тех, кто отказывается получать паспорт РФ.

Недавно стало известно, что российские захватчики массово задерживают детей на временно оккупированных территориях. Информацию о несовершеннолетних с проукраинской позицией оккупантам сливают советники директоров "школ по идеологии", придуманных россиянами на захваченных землях.

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