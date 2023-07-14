На места их проживания захватчики заселяют представителей нацменьшинств из обедневших регионов России.

В Геническом районе Херсонской области российские оккупанты начали принудительное выселение в Россию украинцев, которые отказываются от российского паспорта. Как отмечается в сообщении Telegram-канала Military media center, об этом заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

Он отметил, что россияне применяют практику искусственного переселения и насильственной ассимиляции украинцев на временно захваченных территориях Украины.

"В Геническом районе Херсонской области оккупанты начали принудительное выселение в Россию украинских граждан, которые до сих пор не получили или отказались от получения российского гражданства", - подчеркнул Ковалев.

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В то же время на их места жительства россияне селят, как правило, представителей национальных меньшинств из обедневших регионов России.

"Паспортизация" РФ на оккупированных территориях - что говорят в ВСУ

В конце июня глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что украинцы на временно оккупированных Россией территориях практически лишены возможности отказаться от вражеской "паспортизации".

По ее словам, складывается такое впечатление, что россияне "пытаются обмануть даже самих себя для того, чтобы убедить, что они действительно защищают и спасают население своей страны, которая якобы расползлась по разным территориям".

На самом же деле, отмечает Гуменюк, эта паспортизация является одной из мер, которыми враг пытается давить на людей на временно оккупированных территориях, для того, чтобы склонять их на свою сторону.

Она также подчеркивает, что людей этой паспортизацией "очень жестоко шантажируют". В частности, отметила пресс-секретарь, без паспорта нельзя получить медицинское обслуживание.

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