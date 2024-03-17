Эти БПЛА являются очевидной заменой использования бомбардировщиков, которых мало на вооружении украинской армии.

Украина начала использовать старые беспилотники Туполев Ту-141/143 1970-х годов. Это тяжелые и неуклюжие БПЛА, но они потенциально эффективны.

Как говорится в материале Forbes, украинцы в последний раз использовали эти беспилотники год назад. Более 40 лет назад их убрали с вооружения советской армии.

Эти БПЛА атаковали Брянскую область в рамках кампании глубоких ударов Украины по российской инфраструктуре, включая нефтяные объекты. Реактивный Ту-141 и аналогичный Ту-143 не являются слишком сложными.

Видео дня

Эти БПЛА просты, быстры и достаточно большие, чтобы нести боеголовку весом в сотни кг. Это делает их гораздо более разрушительными, чем, скажем, украинский клон иранско-российского беспилотника "Шахед".

Что известно о БПЛА Туполев

Беспилотники типа Туполев существуют еще с Первой мировой войны. В 1950-х годах военно-воздушные силы США и компания Ryan Aeronautical разработали модель 147 - реактивный беспилотник длиной 9 метров с чрезвычайно сложной на то время инерциальной навигационной системой.

Модель 147 совершила тысячи полетов над Вьетнамом, делая разведывательные фото для бомбардировщиков. Зато версии БПЛА со взрывчаткой в разработке. После этой войны программа Model 147 внезапно прекратилась.

Вскоре советские ВВС разработали подобные беспилотники. Первый полет Ту-141/143 состоялся в 1974 году. Туполев построил 142 экземпляра 14-метрового Ту-141, запускаемого с рампы, на заводе в Харькове. Тип прослужил до 1989 года.

Некоторые Ту-141 и Ту-143 были на хранении в Украине, когда российские войска впервые вторглись в страну еще в 2014 году. Украинские техники начали извлекать устаревшие беспилотники со складов и восстанавливать их. В 2014 году поддерживаемые Россией сепаратисты сбили по меньшей мере два Ту-143 на востоке.

На вооружении Украины есть бомбардировщики Су-24, но они слишком ценны, чтобы рисковать во время опасных налетов на сотни километров вглубь российской территории. Ту-141/143 является очевидной заменой. Он быстрый - 965 км в час - и может летать на высоте 6 тысяч км. Его инерционная навигационная система обеспечивает достаточно четкий курс полета на расстоянии более тысячи км. Он восстанавливается, выключая двигатель и раскрывая парашют.

"Уберите камеры и добавьте взрывчатку, и Ту-141/143 станет крылатой ракетой, а не разведывательным дроном. Еще в марте 2022 года стало очевидно, что украинские ВВС модифицировали некоторые свои Ту-141/143 для односторонних миссий", - пишет издание.

Прошлым летом украинцы запустили по меньшей мере два Ту-143 на Курск. Российская ПВО сбила оба беспилотника. 5 декабря 2022 года беспилотники наконец пробились в российский тыл и ударили по двум базам российских бомбардировщиков в 480 км внутри России.

Через два месяца, как отмечалось, Украина израсходовала свой последний Ту-141/143. Всего 14 Ту-141 и Ту-143 разбились или были сбиты в первый год широкомасштабной войны России против Украины. Затем выяснилось, что Ту-141, который разбился в феврале 2023 года, на самом деле был не последним пригодным для полета образцом.

"Сейчас трудно определить, сколько Ту-141 и Ту-143 осталось в Украине. Если таковые останутся, ожидайте более глубоких ударов по российской промышленности в приграничных областях", - отмечает издание.

Последние удары по российской промышленности

Как сообщал УНИАН, недавно дроны атаковали три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в Самарской области. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском НПЗ.

Суммарно эти предприятия перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, что составляет почти 10% всей нефтеперерабатывающей промышленности страны-агрессора.

В СБУ оценили результаты ночной атаки на три НПЗ в России. Там отметили, что атака оказалась "результативной".

Как сказали корреспонденту УНИАН осведомленные источники в правоохранительных органах, "каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, который питает военную экономику РФ".

Вас также могут заинтересовать новости: