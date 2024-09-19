По мнению аналитика, в лучшем случае у русских выйдет спасти 10-20% боеприпасов, находившихся на базе.

Свежие спутниковые снимки последствий удара по складу боеприпасов российских оккупантов в Торопце Тверской области опубликовало "Радио свобода".

На снимках со спутника Planet Labes, которые есть в распоряжении журналистов, видны последствия пожара, который еще продолжался сегодня по состоянию на 15:30 по киевскому времени. Также есть воронки диаметром от 50 до 90 метров от разорвавшихся снарядов.

Также появила оценка разрушений на 107-ом арсенале ГРАУ от OSINT-исследователя Tendar на основе спутниковых снимков.

По его мнению, на новой части арсенала из 42 бункеров для хранения боеприпасов полностью уничтожено 15. Состояние еще 10 оценить сложно из-за дыма, но они почти наверняка разрушены из-за близости к большим воронкам. У остальных 17 бункеров видны следы существенных повреждений. Видны 5 больших воронок от масштабных детонаций (обведены желтым).

"Старая часть базы: по крайней мере 17 зданий полностью уничтожены. По крайней мере две зоны складирования боеприпасов под открытым небом в дыму. Обведенная фиолетовым зона не поддается оценке, но разрушения, особенно в северо-восточной части должны быть крайне серьезными. Видны по меньшей мере две большие воронки от масштабных детонаций. Арсенал разрушен на 70-90%. В лучшем случае у русских выйдет спасти 10-20% боеприпасов, находившихся на базе", - добавил аналитик.

Удар по складу в городе Торопец - мнение аналитиков

Курская группировка россиян полностью обеспечивалась боеприпасами со склада в Торопце Тверской области, который накануне поразили Силы обороны Украины. Об этом заявил военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий.

"У них возникнет очень острый дефицит боеприпасов в ближайшие несколько дней, поскольку не каждый день возят из большого арсенала.", - сказал Дикий.

Он также напомнил, что на складе до удара находилось до 30 тыс. различных боеприпасов. По словам Дикого, остановить огонь на складах уже не удастся, поскольку "такие пожары не тушатся".

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