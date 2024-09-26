По состоянию на 2015 год было произведено более 2500 единиц Joint Standoff Weapon.

Сейчас американцы могут иметь более 2000 единиц AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon).

Об этом со ссылкой на данные управления по оборонным закупкам Минобороны США сообщает Defense Express. Согласно представленным данным, на 2015 год произвели более 2500 единиц JSOW, из которых 1983 было произведено для Военно-морских сил США и 523 для Воздушных сил Соединенных Штатов.

План предусматривал производство 3334 единиц, но закупки боеприпасов этого типа прекратили в 2015 году. Специалисты отняли от общей цифры произведенных боеприпасов количество, которое американцы использовали во время боевых действий, а также для учебных миссий. В целом США потратили примерно 400 Joint Standoff Weapon.

Видео дня

Именно так эксперты и получили цифру в более 2000 единиц. Впрочем, остаются открытыми вопросы по использованию списанных авиабомб для продажи иностранным покупателям, а также относительно неприкосновенного резерва Соединенных Штатов.

Украина получит планирующие бомбы JSOW

Напомним, ранее стало известно, что новая военная помощь от США для Украины предусматривает передачу Киеву планирующих авиабомб AGM-154.

Эксперты довольно осторожно оценивают эффективность этих боеприпасов, акцентируя внимание на относительно небольшой дальности AGM-154 JSOW, что может быть критичным в условиях российско-украинской войны (впрочем, существует вариант увеличения дальности).

Среди преимуществ оружия - возможная устойчивость к российским системам РЭБ, а также мощная боевая часть.

Вас также могут заинтересовать новости: