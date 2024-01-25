В последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта.

На борту российского самолета Ил-76, который упал в Белгородской области, должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт.

"На борту действительно должны были находиться несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора. Их фамилии известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования. Но в последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта. Эта информация была уже выяснена после того, как событие произошло", – заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Радио Свобода.

Также он заявил, что российским спасателям не разрешили сделать осмотр места падения самолета.

Видео дня

"Представители российского МЧС, приехавшие на место происшествия, были фактически изгнаны представителями ФСБ и военными, и им не дали возможность осуществить, согласно протоколу, осмотр места и локализацию этой трощи", – рассказал представитель ГУР.

Кроме того, представитель ГУР подчеркнул, что на видео с места падения самолета не видно останков человеческих тел, а в местный морг в Белгороде накануне доставили только пять тел.

"Известно из агентурных данных в частности,что по состоянию на вчера в Белгородский морг попали только пять тел. Собственно, это количество соответствует количеству личного состава экипажа, того самого Ил-76 – того самого самолета, который находился в составе Военно-космических сил России", - отметил Юсов.

Падение Ил-76 - главные новости

Вчера, 24 января, в России, в Белгородской области, упал военный транспортный самолет Ил-76. в Минбороны России почти сразу заявили, что на борту разбившегося самолета были украинские военнопленные.

Министерство обороны Украины заявило, что не может подтвердить, причиной падение российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом стала атака Сил обороны.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что на вчера планировался обмен пленными, который не состоялся, и заявило украинская разведка не имеет пока достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно был на борту российского самолета.

Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена, российские пленные были вовремя доставлены на оговоренную "точку", где они находились в безопасности. Разведчики отметили, что РФ не информировала Украину о количестве транспортных средств, маршрутах и форме доставки пленных.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил на сегодня все встречи и ждет выяснения обстоятельств падения военно-транспортного самолета Ил-76.

Андрей Юсов сегодня заявил, что на борту сбитого российского самолета Ил-76 могли быть и ракеты, и люди.

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