Сейчас украинская сторона проверяет и уточняет всю информацию об этом событии.

В Вооруженных силах Украины пока не могут подтвердить, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 под Белгородом поразили украинские Силы обороны.

Об этом сообщил в комментарии NV начальник Управления связей с общественностью Вооруженных сил Украины Богдан Сеник. Отдельно он прокомментировать информацию Минобороны РФ о том, что на борту самолета якобы находились 65 пленных военнослужащих ВСУ.

"У нас информации относительно разного рода сообщений, вбросов в том числе, в настоящее время нет, все проверяется и выясняется", - отметил Сеник.

Падение Ил-76 под Белгородом

В России "на голову" жителям Белгородской области, вероятно, упал военный самолет тяжеловес Ил-76.

Самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого. На данный момент оперативные службы РФ проверяют информацию о его падении, указывают росСМИ.

Министерство обороны Украины пока не может подтвердить, что причиной падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом стала атака Сил обороны.

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