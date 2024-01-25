В разведке заявили, что пока неизвестно, кто именно сбил этот самолет, но это могла быть и сама Россия.

На борту сбитого российского самолета Ил-76, упавший в Белгородской области, могли быть и ракеты, и люди.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Радио Свобода.

"На борту могли быть как ракеты для комплекса С-300, так и одновременно ракеты и люди. Речь идет о большом военном самолете. Он был загружен только на треть, исходя из их слов. Был ли смысл использовать именно этот борт? Также параллельно одновременно с ним были и другие самолеты – это АН-26 и АН-72 в пространстве рядом с илом, который потерпел авиацию. Много обстоятельств, требующих расследования и максимального изучения", – рассказал Юсов.

Он напомнил, что по нормам международного права именно государство, которое удерживает военнопленных, является ответственным за их безопасность, в том числе за транспортировку к обмену.

Представитель ГУР подчеркнул, что Украина все условия и обязательства выполнила.

"Мы можем предположить любые сценарии, включая сознательную провокацию, также с использованием украинских военнопленных фактически как живого щита для транспортировки БК и вооружения для ракетных комплексов, которые уничтожают украинские города", – сказал Юсов.

Также он добавил, что пока неизвестно, кто именно сбил этот самолет, но это могла быть и сама Россия.

"По состоянию на сейчас мы можем констатировать, что это фактически зона боевых действий. И, например, в это время и в этот день было активное применение беспилотных летательных аппаратов с обеих сторон. В частности, речь идет о применении и Украиной разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые, в свою очередь, могли быть целью для средств ПВО и противоракетной обороны агрессора. Собственно это тот сценарий, который уже неоднократно происходил на России, когда так называемый "дружественный огонь" уничтожал их авиацию: и транспортную, и военную. И еще раз подчеркнем, что речь сейчас идет именно о военном самолете, в котором пленных в принципе не должно было быть... например, российское ПВО могло воспринять как цель украинский разведывательный БПЛА, но выпущенные ракеты или расчет ПЗРК ошибся и сбил свой же самолет. Это одна из версий. Потому что на самом деле в этой истории есть много других особенностей", – отметил Юсов.

Он подчеркнул, что Украина настаивает на проведении международного расследования, чтобы точно выяснить все детали случившегося.

Падение российского Ил-76

Вчера в России, в Белгородской области, упал военный транспортный самолет Ил-76. По данным российских ресурсов, на борту самолета, вероятно, погибли 74 человека. В Минобороны России почти сразу заявили, что на борту разбившегося самолета были украинские военнопленные.

Министерство обороны Украины заявило, что пока не может подтвердить, что причиной падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом стала атака Сил обороны.

Вечером Генштаб ВСУ опубликовал заявление и отметил, что Вооруженные Силы Украины продолжат уничтожать военно-транспортные самолеты Российской Федерации, что доставляют к аэродрому Белгорода ракеты для обстрела Харькова и Харьковской области.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что на вчера планировался обмен пленными, который не состоялся. В то же время, украинская разведка не имеет пока достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно был на борту российского самолета.

Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена, российские пленные были вовремя доставлены на оговоренную "точку", где они находились в безопасности.

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