Глава государства отменил региональную поездку в центральные области и запретил проводить встречи с целью поздравления его с днем рождения.

Президент Украины Владимир Зеленский отменяет встречи и ждет выяснения обстоятельств падение военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области Российской Федерации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили источники в Офисе президента и областных военных администраций.

В частности, глава государства "до выяснения обстоятельств падения самолета отменил региональную поездку в центральные области". Кроме того, глава государства "запретил назначать на завтра встречи для поздравлений с днем рождения".

Видео дня

Как известно, 25 января Зеленский будет отмечать свой 46-й день рождения.

Падение самолета Ил-76 в Белгородской области-детали

Сегодня утром в РФ в Белгородской области упал военный транспортный самолет Ил-76. российская сторона заявила, что на борту погибло более 70 человек. Почти все они-украинцы, которых готовили на обмен. Минобороны Украины заявило, что пока не может подтвердить, что причиной падения Ил-76 стала атака Сил обороны.

Вечером Генштаб ВСУ заявил, что Вооруженные Силы Украины продолжат уничтожать военнотранспортные самолеты РФ, которые доставляют в Белгород ракеты для обстрела Харьковской области. Также отмечалось, что зафиксированная интенсивность обстрелов Харьковщины российскими оккупантами прямо связана с ростом количества военнотранспортных самолетов, которые в последнее время следовали к аэродрому Белгорода.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что на сегодня планировался обмен пленными, который не состоялся. В то же время, украинская разведка не имеет пока достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно был на борту российского самолета.

Украина выполнила все договоренности для подготовки обмена, российские пленные были вовремя доставлены на оговоренную "точку", где они находились в безопасности. Разведчики отмечают, что РФ не информировала Украину о количестве транспортных средств, маршрутах и форме доставки пленных.

Вас также могут заинтересовать новости: