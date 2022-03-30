На Полесском направлении происходит перемещение войск противника вдоль государственной границы Украины с Беларусью.

Оккупанты стягивают войска в Зону отчуждения.

Об этом говорится в оперативной информации Министерства обороны Украины по состоянию на 12:00, обнародованной в Facebook.

"Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Понес значительные потери и, вероятно, временно отказался от выполнения задания по блокированию Киева. Осуществляет перегруппировку и сосредотачивает усилия на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне. Наращивает систему материально-технического и тылового обеспечения войск на Донецком и Таврическом направлениях", - говорится в сообщении.

При этом на Полесском направлении отмечается перемещение войск противника вдоль государственной границы Украины с Беларусью.

"Одновременно продолжается накопление оккупационных войск в районе Чернобыльской АЭС, объекта "Укрытие" и Зоне отчуждения в целом", - говорится в сообщении.

В частности, зафиксировано движение смешанных колонн вражеской техники из населенного пункта Иванков в направлении Чернобыльской АЭС.

На Броварском направлении отмечен частичный отвод подразделений из занятого оккупантами района в сторону границы с Российской Федерацией.

Кроме того, на Северском направлении противник сосредоточил усилия на проведении мероприятий диверсионно-разведывательной деятельности, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по позициям подразделений Вооруженных сил Украины и объектах инфраструктуры в районе Чернигова.

На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым кварталам города.

В то же время на Изюмском направлении враг наращивает усилия за счет перемещения отдельных подразделений из состава 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии из других направлений. Продолжает наносить ракетно-бомбовые удары и артиллерийские обстрелы.

Также на Донецком направлении противник активизировал огневое воздействие и штурмовые действия. Продолжает наносить авиационные и ракетные удары по населенным пунктам. Основные усилия сосредотачивает на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.

На Южнобугском направлении враг пытается предпринимать меры по восстановлению боеспособности своих войск, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Огнем артиллерии и ударами авиации пытается сковывать действия подразделений Вооруженных сил Украины.

Вместе с тем на Волынском направлении перемещения тактических подразделений противника и изменений в их составе не зафиксировано. В вооруженных силах Республики Беларусь продолжаются мероприятия оперативной и боевой подготовки.

Как сообщал УНИАН, руководство Вооруженных сил Украины предполагает, что ротацией отдельных подразделений враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

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