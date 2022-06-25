Нельзя сказать, что войска Украины в чистом виде отведены из Северодонецка, отметил советник руководителя Офиса президента.

В захваченном российскими оккупантами Северодонецке Луганской области по состоянию на субботу, 25 июня, "шалит" украинский спецназ.

Украинские спецназовцы наводили нашу артиллерию на противника, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

По его словам, нельзя сказать, что украинские войска в чистом виде отведены из Северодонецка.

"Там (в Северодонецке - Ред.) шалят наши группы спецназа, наводя артиллерию нашу на противника. То есть, в чистом виде даже из Северодонецка нельзя сказать, что отведены. Там идет определенное движение, идет борьба...", - заявил собеседник.

Арестович добавил, что у командования наших войск есть замысел, и оно его воплощает в жизнь.

Напомним, российские войска утром 24 февраля решились на полномасштабное вторжение в Украину. Враги сперва сбрасывали бомбы на военные объекты, а потом атаковали и жилье гражданских, было много жертв и пострадавших.

Позже противник пошел в наступление на востоке украинского государства, и "горячей точкой" стал Северодонецк.

25 июня глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк сообщил, что город покинули все украинские военные подразделения, которые должны были отойти на более укрепленные позиции.

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