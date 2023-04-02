Вражеские потери превысили 174 тысячи человек.

С момента полномасштабного вторжения России ВСУ ликвидировали 174 550 человек личного состава вражеской армии. За сутки статистика увеличилась на 560 противников. Украинские защитники также взорвали более 20 единиц техники.

Статистикой потерь России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице в социальной сети Facebook. Данные традиционно разделены на общие и суточные.

Потери России в Украине по состоянию на 2 апреля

личного состава — около 174 550 (+560) человек ликвидировано;

танков — 3618 (+2);

боевых бронированных машин — 6986 (+5);

артиллерийских систем — 2687 (+4);

РСЗО — 527 (+0);

средств ПВО — 279 (+0);

самолетов — 306 (+0);

вертолетов — 291 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2249 (+1);

крылатых ракет — 911 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 5537 (+9);

специальной техники — 296 (+0).

Потери России на фронте: последняя информация

Как сообщили в Генштабе, наиболее "горячими" точками на фронте остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка. В районах этих городов украинские защитники ежедневно отражают десятки атак.

Видео дня

Командир роты 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко рассказал, что ВСУ уничтожили 50-70% личного состава в отдельных вражеских подразделениях.

На Кинбурнской косе эффективная работа украинских защитников привела к нехватке боеприпасов у оккупантов. ВСУ взяли под огневой контроль пути подвоза припасов на полуостров.

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