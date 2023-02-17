Министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорит, что нет доказательств, несмотря на опасения перед годовщиной вторжения, что Москва готова совершить крупное наступление.

Российская армия несет огромны потери в Украине, не демонстрирует никаких признаков изменения своей тактики "мясорубки", и пытается поддерживать беспрерывное наступление, но "продвижение, если оно вообще происходит, то на метры, а не на километры".

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес изданию Financial Times в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Несмотря на опасения, что Россия готова осуществить серьезную атаку примерно в первую годовщину своего полномасштабного вторжения в Украину, Уоллес заявил, что "нет никаких доказательств большого сосредоточения российских сил".

По его словам, лучшее, что удалось Москве на сегодня, это серия зондирующих атак вдоль линии фронта, которые привели к значительным потерям среди русских.

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Более того, западные союзники Киева были "решительнее, чем когда-либо", чтобы помочь Украине дать отпор российским войскам. Одним из явных признаков этого было усиление поддержки США, которые сейчас "полны решимости довести конфликт до конца".

"На сегодня нет никаких доказательств крупного, масштабного российского наступления. То, что мы видели, - это продвижение на всех фронтах, но ценой тысяч жизней... Мы должны поставить под сомнение утверждение, что они [русские] могут продолжать", - сказал Уоллес.

Среди западных союзников Киева также произошло изменение отношения к военной помощи. В это время в прошлом году, по словам главы британского Минобороны, шли дискуссии, стоит ли отправлять в Украину противотанковые ракеты. Сейчас отправляют западные основные боевые танки.

"Что изменилось, так это то, что США решили быть более настойчивыми", - отметил Уоллес, указывая на почти 8 миллиардов долларов военной помощи, которую оказал Вашингтон.

"Только подумайте об этом: мы [западные союзники] дважды собирались за последние три недели [чтобы обсудить военную помощь], на Рамштайне [американская авиабаза в Германии] и на встрече министров обороны НАТО на этой неделе. Это большая перемена", - добавил Уоллес.

Однако один "мост", который союзники Украины еще не пересекли, - это предоставление Украине западных истребителей. Уоллес предупредил, что до этого еще далеко и что современные истребители, которые Великобритания предложила украинским воздушным силам, является "мерой долгосрочной устойчивости после войны, когда Украине нужно будет защищаться".

Оценка Уоллесом ситуации на поле боя появилась за неделю до первой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, с начала вторжения было убито или ранено более 180 тысяч российских военных, и, по оценкам США, было потеряно две трети танков армии РФ.

Несмотря на эти потери, говорит Уоллес, нет никаких признаков того, что российская армия изменила то, что он назвал своим подходом к "мясорубке", и вспомнил сообщения о том, что 3000 российских солдат погибли во время трехдневной атаки на прошлой неделе на город Угледар.

"Российских новобранцев до сих пор запихивают в мясорубку. И я не уверен, что это приемлемо, даже для России. Потому что 180 тысяч человек имеют жен, матерей, сестер и друзей, и масштабы этих потерь невозможно скрыть от россиян", - сказал Уоллес.

Однако глава Минобороны Британии сказал, что хотя Украина может испытывать дефицит боеприпасов и оружия, их поставки - это вопрос времени, и западные партнеры нашего государства не имеют стратегических проблем с продолжением обеспечения военных усилий.

"Всегда было ощущение дефицита на передовой [Украины], но я не вижу никаких признаков стратегического дефицита... Хотя есть некоторая задержка во времени", - сказал Уоллес.

Вызов, добавил он, заключался в том, чтобы украинские войска были точными в применении оружия и продолжали вести боевые действия западными методами. "Чтобы подорвать позиции русских, нужно 100 артиллерийских снарядов или пять? Если вы можете быть точными, вам не нужны 100 снарядов" - сказал Уоллес.

"Россия все еще располагает значительными силами. Но то, что мы обнаружили, это то, что когда они собирают их, они получают удары. Они столкнулись со сложностями", - добавил министр обороны Британии.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным британской разведки, общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы. При этом среди "вагнеровцев" потери достигают около 50% от общей их численности. В британском военном ведомстве отметили, что российские потери начали расти ускоренными темпами с сентября, когда в России провели так называемую "частичную мобилизацию".

По подсчетам Международного института стратегических исследований, за год Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков, а также сильно истощила свои запасы крылатых ракет.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что реальные потери российских оккупационных войск могут быть значительно выше, чем в официальных источниках. По его словам, к этому приводит в том числе и неподобающее отношение русских к своим раненым. Также спикер подтвердил информацию о больших потерях россиян на направлениях Угледара и Бахмута. Однако по его мнению полноценной атаки там сейчас быть не может из-за значительных потерь.

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