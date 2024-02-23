Ликвидированы, в частности, несколько майоров противника, отметил украинский воин.

Потери России среди офицерского состава во время полномасштабной войны против украинцев очень серьезно возросли - ликвидированы (превратились в "груз 200") подполковник, командир 2 зенитного ракетного полка 104 десантно-штурмовой дивизии Руслан Атанов, старший лейтенант, командир инженерно-саперной роты Имам Мехтиханов и майор, заместитель командира штурмового отряда мотострелкового полка Сергей Бедросов.

Атанов уничтожен 14 января текущего года в Херсонской области, а Бедросова ликвидировали 20 числа, поделился в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, которого знают под позывным "Штирлиц". По его сведениям, также 20 января благодаря удару из американской реактивной системе залпового огня HIMARS по вражескому военному полигону в районе города Волноваха Донецкой области "минусован" младший лейтенант Дмитрий Гаськов.

Кроме того, вражеским "грузом 200" стали два майора - Геннадий Сидоров, Владимир Похолков, и старший лейтенант Сикоев Хетаг. "…успешно демобилизированы: …капитан морской авиации Батерин Евгений, 05.12.23 Су-24М у острова Змеиный; …лейтенант Горячкин Андрей; …лейтенант Макурин Михаил", - добавил украинский воин.

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"Штирлиц" показал фотографии уничтоженных офицеров РФ.

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Российские захватчики пытаются наступать в Украине на ряде направлений, однако несут колоссальные потери в живой силе и технике. По состоянию на 23 февраля уже ликвидированы 408 240 захватчиков и, в том числе 12 410 боевых бронированных машин и 6 526 танков.

22 февраля появилась информация, что украински воины ударили по полигону противника на пока еще оккупированной части левобережья Херсонской области. Позже руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк поделилась, что в результате удара уничтожены около 60 противников.

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