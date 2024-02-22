Пусть противники понимают, что украинские воины достанут их всюду, подчеркнула руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг".

Потери России в войне увеличились - украинская сторона подтвердила, что во время удара по вражескому полигону на левом берегу Днепра в Херсонской области ликвидировано по меньшей мере до 60 оккупантов.

Руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире канала "Киев24" сообщила, что "работа была проведена очень результативно". "Собственно по видео было видно, что происходила как раз тренировка штурмовых групп. Они пытались отработать слаженность своих действий. Мы сладили все", - сказала она.

По словам Гуменюк, украинские воины используют все имеющееся у них оружие и мощность, "поэтому не раскрываем для врага всех наших запасов - пусть понимают, что достанем везде". "По меньшей мере до 60 захватчиков точно уже не вернутся на боевые позиции, а остальные данные мы еще доразведываем", - подчеркнула глава пресс-центра.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии hromadske сообщил, что в результате удара Россия потеряла более 60 оккупантов.

Важные потери РФ на 22 февраля 2024 - что надо знать об ударе по вражескому полигону на юге Украины

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что на пока еще подконтрольной оккупантам части Херсонской области был нанесен удар по полигону, когда туда для проведения проверки приехали командиры из российской группировки войск "Днепр".

В сети появилась информация, что удар был нанесен по полигону, который находится возле села Подо-Калиновка. По сведениям блогера под ником "Николаевский Ванек", в частности, был ликвидирован вражеский командирский состав.

Стоит отметить, что общие потери РФ на сегодня в Украине составляют примерно 407 240 человек. Кроме того, уничтожено очень много техники захватчиков, в том числе 12 373 боевые бронированные машины.

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