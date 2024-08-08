По словам советника главы ОП, только когда война идет не по плану РФ, она готова идти на какие-то компромиссы.

Такие операции Украины, которая сейчас проходит в Курской области РФ, положительно повлияют на возможные переговоры с Россией. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, все, что делает Украина, - это попытка прийти к справедливому миру.

"Но Российская Федерация, пока не получит надлежащих агрессивных ответных ударов, не будет реагировать на любые ваши предложения. Перед вторым Саммитом мира, для того, чтобы она туда пришла и была более-менее адекватной, воспринимала происходящее, а не вела себя нагло, как это присуще российской внешней политике, надо чтобы три инструмента принуждения работали. Вот сегодня мы видим, что постепенно увеличивается эффективность инструмента под названием "боевые действия Украины в зоне ведения боевых действий", - отметил Подоляк. Видео дня

Он подчеркнул, что дополнительные потери россиян в живой силе, технике, а кроме того, еще и потеря территорий будут повышать цену войны для РФ, а это будет влиять на то, как они осознают эту войну.

"Сегодня они имеют войну, которая постепенно идет вглубь РФ. Будет ли это их пугать? Да. Реагируют ли они на что-то другое, кроме страха? Нет", - сказал Подоляк.

Он отметил, что любой компромисс РФ воспринимает как слабость оппонента и готовность стать перед ней на колени. Только тогда, когда война идет не по плану России, она готова идти на какие-то компромиссы, подчеркнул Подоляк.

"Если вы идете на переговоры на условиях России, они будут считать, что они доминируют. Когда они могут сидеть за столом переговоров и все же можно что-то дожать, что-то получить? Это только если они понимают, что война идет не по их сценарию. Только если они понимают, что потери в этой войне невероятны и понимают, что цена войны для них уже неподъемная, и что санкции - это только начало и они будут постепенно загонять их в средневековье. Эти инструменты должны работать", - прокомментировал советник главы ОП.

Он обратил внимание, что заявления Госдепа США и внешнеполитических институтов ЕС четко говорят, что партнеры Украины наконец осознают, что все, что касается наших действий, - это суверенное право Украины и это "о деэскалации, это о правильном выходе на финализацию этой войны".

Операция в Курской области РФ

Как сообщал УНИАН, 6 августа стало известно о прорыве украинско-российской границы в районе Курской области. 7 августа российские паблики сообщали, что ВСУ взяли под свой контроль ряд населенных пунктов области и продвигаются дальше вглубь РФ.

Впоследствии в РФ заявили, что ВСУ "прорвались" в Курскую область. Известно в том числе и о "захвате ВСУ" газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Через нее Россия подает газ в украинскую газотранспортную систему.

Есть информация и о десятках взятых в плен в Курской области российских военнослужащих.

Накануне появились реакции Белого дома и ЕС на бои в Курской области. Так, представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано заявил, что согласно международному праву, Украина "имеет законное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории". Он отметил, что ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту от российской агрессии и ее усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности.

А координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в контексте событий в Курской области РФ сказал, что США не изменили своей политики относительно разрешения Украине использовать американское оружие "для противодействия непосредственным угрозам, возникающим по ту сторону границы".

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