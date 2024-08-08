Минобороны РФ утверждает, что захватчики смогли остановить продвижение Сил обороны.

Боевиков частной военной компании "Вагнер" российское командование перебрасывает в Курскую область (РФ) для оказания сопротивления ВСУ.

Как указывают росСМИ, о переброске подразделений вагнеровцев сообщил "военкор" Егор Гузенко. Отмечается, что он опубликовал видеозапись с наемниками, подписав ее словами: "Я говорил, что будут хорошие новости? Так вот они вам. В Россию возвращаются бойцы ЧВК "Вагнер"… Скоро расскажу о дальнейших сюрпризах".

На упомянутом видео якобы представители ЧВК подтверждают, что возвращаются в РФ - в Курскую область.

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"Скоро придем. Будет жарко, но мы с огнетушителями", — заявил один из боевиков.

В то же время, как пишет "База" со ссылкой на других российских "военкоров", сейчас часть Суджи, в которой идут стрелковые бои, находится под контролем Украины.

"Украинские формирования заняли западную половину Суджи. Сейчас линия боевого соприкосновения проходит по району дамбы — она представляет собой низину, через которую протекает достаточно небольшая река Суджа", — заявил "военкор" Михаил Зинченко.

По словам Зинченко, данный участок вместе с военными РФ обороняют также отряды "местного ополчения".

По данным его коллеги Юрия Котенкова, большая часть Суджи - под контролем украинских военных, а на территории этого населенного пункта присутствуют танки.

Российский блогер Юрий Подоляка сообщает, что в Судже "полно солдат ВСУ".

"Суджа для нас в целом потеряна. А это важнейший логистический хаб. И противник пытается это преимущество разыгрывать. От Суджи идет, в том числе и дорога на север, на Льгов, по которой он также пытается продвигаться", — пишет блогер.

По некоторым данным, оккупантам удалось остановить ВСУ в районе рабочего поселка Коренево, интенсивные бои идут на рубеже Локня — Никольский — Викторовка — Кругленькое.

"Ночью и утром в Курской области силы ПВО сбили 6 украинских беспилотников самолетного типа и 5 ракет. С 7 августа в Курской области действует режим ЧС", — утверждают росСМИ.

По данным ресурса "Раньше всех. Ну почти", Минобороны РФ утверждает, что подразделения группировки войск "Север" совместно с органами ФСБ "продолжают уничтожать" подразделения ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинский границе.

Захватчики задействовали резервы, ракетные войска, авиацию, артиллерию, что, согласно утверждению Минобороны РФ, остановило ВСУ.

"Осуществляется огневое поражение выявленных скоплений живой силы и техники ВСУ. Пресекаются попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на Курском направлении. Наносятся авиационные удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области", — сказано в заявлении.

В министерстве утверждают, что за сутки украинская сторона потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники - танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак".

"Всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения", — утверждают в Кремле.

Бои в Курской области

Как сообщал УНИАН, 6 августа стало известно о "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области РФ. В частности, шла речь об операции, в ходе которой взяты в плен российские оккупанты, уничтожена их техника и пр.

Военный обозреватель Константин Машовец предположил, что российским оккупантам придется подтянуть туда войска с других операционных направлений, и, вполне возможно, — остатки своих стратегических резервов, приготовленных на август-сентябрь.

При этом, по мнению эксперта, операция ВСУ в приграничной Курской области уже оправдана. На данный момент, по его информации, для прикрытия границы российское командование начало перемещать часть сил с Волчанского направления.

Сегодня, 8 августа, бывший президент РФ, действующий заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию в Курской области, призвал захватить Одессу и Киев.

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