После оккупации станции подозреваемый взял под полный личный контроль работу ЧАЭС, заставлял работников выполнять служебные обязанности круглосуточно, без перерывов и возможности свободно передвигаться по территории.

Начальник центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ подозревается в непосредственном управлении операцией по захвату Государственного специального предприятия "Чернобыльская АЭС".

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

По данным следствия, после оккупации станции подозреваемый взял под полный личный контроль работу ЧАЭС.

"Он заставил работников выполнять свои служебные обязанности круглосуточно, без перерывов и возможности свободно передвигаться по территории. Также был ограничен доступ к получению медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подозреваемый отдавал приказы военнослужащим РФ обустраивать огневые позиции на территории станции и за ее пределами. В частности, в местах с повышенной опасностью, где даже нельзя передвигаться.

В рамках процессуального руководства Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области генерал-майору РФ заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Захват ЧАЭС оккупантами: что известно

Как сообщал УНИАН, 24 февраля ЧАЭС захватили российские войска. Персонал оказался в заложниках.

31 марта в Государственном агентстве по управлению Зоной отчуждения сообщили о начале выхода оккупантов с территории ЧАЭС.

1 апреля член Общественного совета при ГАЗУ Ярослав Емельяненко заявил, что после месяца пребывания оккупантов на Чернобыльской АЭС необходимо провести частично такие же работы, как после катастрофы в 1986 году.

По данным Генштаба ВСУ, российских оккупантов, которые рыли окопы в Рыжем лесу в зоне отчуждения ЧАЭС, разместили в Беларуси в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии. Впоследствии стало известно, что оккупанты, которые рыли окопы возле ЧАЭС, скоро умрут.

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