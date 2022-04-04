По словам ученых, облученных россиян ждут большие проблемы со здоровьем. Как минимум вторую степень лучевой болезни они заработали.

Российских оккупантов, находившихся в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, с конца марта начали свозить в Гомельскую больницу, которая специализируется на лучевых болезнях.

По данным белорусских СМИ, один россиянин уже умер от лучевой болезни. Еще 26 оккупантов находятся в тяжелом состоянии, говорится в сюжете ТСН.

По словам ученых, облученных россиян ждут сильные страдания.

"Они будут страдать, сильно страдать. Вообще лучевая болезнь идет по нарастанию. Проявляется слабость, головная боль, тошнота, рвота, и может быть такая ситуация, жидкий стул, понос, нарушается иммунитет", - рассказывает академик Игнат Матасар, который занимается изучением воздействия радиации на организм человека.

По словам ученого, если российские орки в течение месяца рыли окопы в Рыжем лесу, или не рыли, или даже стояли рядом с ним, их ждут большие проблемы со здоровьем. Как минимум вторую степень лучевой болезни они заработали.

"Это говорит о том, что у них были поражены все органы и системы организма. Прежде всего это кровеносная система, это образование крови, это безусловно слизистые оболочки, это были нарушения половой функции. Молодые люди могут потерять способность размножаться", - добавляет Матасар.

Кандидат биологических наук Елена Бурдо добавляет, что отсутствие какого-либо инстинкта самосохранения у россиян в зоне отчуждения трудно объяснить логикой.

"Произошла ситуация, которая характеризует отношение страны к населению. Исходя из исторического опыта, Россия очень любила делать опыты на своих гражданах, это можно считать неким определенным экспериментом, который они осуществили", - отмечает Бурдо.

А глава агентства по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко напоминает, что Зона отчуждения является опасной территорией, и весь персонал, который там работает, придерживается четких правил поведения. В свою очередь россияне их игнорировали и несмотря на предостережения построили несколько блокпостов.

"Лицо, которое в течение суток находится на этом земельном участке, оно получит годовую дозу облучения. Однако, если оно начинает увеличивать физическую активность, интенсивно вдыхать, делать какую-то деятельность, создавать пыль, то увеличение радиационного фона возрастает в разы", - добавляют ученые.

Захват оккупантами ЧАЭС

24 февраля ЧАЭС захватили российские оккупационные войска.

31 марта в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о начале выхода оккупантов с территории ЧАЭС.

1 апреля член Общественного совета при ГАЗО Ярослав Емельяненко заявил, что после месяца пребывания оккупантов на Чернобыльской АЭС необходимо провести частично такие же работы, как после катастрофы в 1986 году. По его словам, россияне на территории Чернобыльской зоны "размесили радиоактивный грунт", загрязнили свою технику и сами надышались радиактивной пылью.

По данным Генштаба ВСУ, российских оккупантов, которые рыли окопы в Рыжем лесу в зоне отчуждения ЧАЭС, разместили в Беларуси в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии.

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