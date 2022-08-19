Миссию может возглавить бразильский генерал Карлос дос Сантос Крус.

ООН намерена отправить свою миссию в Еленовскую колонию, чтобы собрать данные произошедшей гибели более полусотни украинских военнопленных.

Об этом во время приезда во Львов сообщил генсек организации Антониу Гутерриш, цитирует Reuters.

Миссию может возглавить бразильский генерал Карлос дос Сантос Крус.

По словам генсека, дос Сантос Крус — внимательный офицер с более чем 40 годами выслуги, работавший в сферах национальной, международной и общественной безопасности, а также руководивший одной из миротворческих миссий.

Гутерриш добавил, что участники миссии должны иметь безопасный и гарантированный доступ к местам, где содержатся пленные, и что такой же доступ должен получить Международный комитет Красного Креста.

Условия миссии и состав команды были переданы России и Украине, которые должны дать на это свое согласие.

"Теперь мы продолжим работу над получением необходимых гарантий, чтобы гарантировать безопасный доступ к колонии и любым другим соответствующим местам. Проще говоря, миссия по установлению фактов должна быть свободна в поиске фактов", - сказал он.

Казнь украинских военнопленных в Еленовке: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Еленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

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