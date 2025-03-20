Все восстановления, которые якобы происходят в городе - просто пропагандистская картинка.

Сейчас временно оккупированный город Мариуполь превратился в военно-логистический хаб для россиян, у людей там вообще нет прав. Об этом заявил депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин в эфире "Киев 24".

"Прав вообще там нет у людей. По большому счету - это большой военный концлагерь оккупантов, там, где они делают из города милитаризованную логистическую структуру и переправляют оружие, военную технику, живую силу. По сути, это военно-логистический хаб для россиян", - заявил он.

Зарубин отметил, что жители города - это просто картинка, которую оккупанты демонстрируют, чтобы "показать своим послушным рабам в России, якобы вот, смотрите, у нас город, мы что-то восстанавливаем".

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Мариуполь - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко заявлял, что сейчас в оккупированном Мариуполе есть много проблем, среди которых - проблемы с питьевой водой и ограничения в медицинском обслуживании, что привело к росту смертности. По его словам, жизнь в Мариуполе для украинцев лучше не становится. Более того, сейчас Мариуполь - на грани новой катастрофы.

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