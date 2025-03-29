Месторасположение базы было обнаружено благодаря фотографиям местных "блогеров".

Партизаны из "Мариупольского сопротивления" подожгли базу-стоянку оккупантов на Правом берегу города.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. Сообщается, что в результате пожара сгорели несколько транспортных средств и было уничтожено БК захватчиков. Месторасположение базы было обнаружено благодаря фотографиям местных "блогеров".

"За "наводку" можем поблагодарить двух кавказских "блогеров-инстаграмщиков", которые выложили месторасположение базы и детали, из которых было понятно, что охраняется она плохо. В итоге несколько транспортных средств и БК (патроны) превратились в ничто", - сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram.

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Новости временно оккупированного Мариуполя

Сейчас временно оккупированный город Мариуполь превратился в военно-логистический хаб для россиян, у людей там вообще нет прав, заявил депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что жители города - это просто картинка, которую оккупанты демонстрируют, чтобы "показать своим послушным рабам в России, якобы вот, смотрите, у нас город, мы что-то восстанавливаем".

Кроме того, недавно стало известно, что оккупанты строят одновременно три новых моста, один из которых - железнодорожный. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко отметил, что по сути это разветвление логистики из Ростова в рамках сухопутного коридора в аннексированный Крым.

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